TORONTO (AP) — Canadá expulsó el lunes a un alto diplomático indio mientras investiga lo que el primer ministro Justin Trudeau calificó de acusaciones creíbles de que el gobierno indio podría haber tenido vínculos con el asesinato de un activista sij en Canadá.

Trudeau dijo en el Parlamento que las agencias de inteligencia canadienses han estado investigando las acusaciones después de que el líder sij Hardeep Singh Nijjar, un firme partidario de una patria sij independiente conocida como Jalistán, fuera asesinado a tiros el 18 de junio afuera de un centro cultural sij en Surrey, Columbia Británica.

Trudeau declaró ante el Parlamento que había hablado del asesinato con el primer ministro indio, Narendra Modi, en el G-20 de la semana pasada, y que le había dicho que cualquier implicación del gobierno indio sería inaceptable, además de que le pidió cooperación en la investigación.

“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense es una violación inaceptable de nuestra soberanía”, manifestó Trudeau.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Mélanie Joly, informó que el jefe de la inteligencia india en Canadá ha sido expulsado como consecuencia de ello. “Si se demuestra que es cierto, esto supondría una grave violación de nuestra soberanía y de la norma más básica de cómo los países tratan entre sí”, declaró Joly. “Como consecuencia hemos expulsado a un alto diplomático indio”.

La embajada india en Ottawa no respondió de momento las llamadas telefónicas de The Associated Press en busca de comentarios.

Trudeau dijo que sabe que hay algunos miembros de la comunidad indocanadiense que se sienten enfadados o asustados, y pidió calma.

El ministro de Seguridad Pública, Dominic LeBlanc, dijo que el consejero de Seguridad Nacional de Canadá y el jefe del servicio de espionaje canadiense han viajado a India para reunirse con sus homólogos y confrontar a las agencias de inteligencia indias con las acusaciones.

Se trata de una investigación de homicidio activa dirigida por la Real Policía Montada de Canadá.

El líder conservador de la oposición, Pierre Poilievre, dijo que si las acusaciones son ciertas representan “una afrenta escandalosa a nuestra soberanía”.

El movimiento del Jalistán está prohibido en India, donde las autoridades lo consideran una amenaza para la seguridad nacional. Pero el movimiento sigue teniendo cierto apoyo en el norte de la India, así como fuera de ella, en países como Canadá y el Reino Unido, que albergan una considerable diáspora sij.