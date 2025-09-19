LA NACION

Canadá inicia consultas públicas sobre el TMEC

OTTAWA, 19 sep (Reuters) - El Gobierno canadiense informó el viernes el inicio de un proceso de consulta pública para recabar opiniones sobre el funcionamiento del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y México, de cara a la primera revisión conjunta del pacto en 2026.

Los participantes podrán enviar sus comentarios desde el 20 de septiembre hasta el 3 de noviembre, según un comunicado de la cancillería canadiense.

"Sus opiniones nos ayudarán a garantizar que este acuerdo siga reflejando nuestras prioridades nacionales, fortalezca nuestra economía y cree oportunidades para las empresas y los trabajadores de todo Canadá", dijo Dominic LeBlanc, ministro encargado del comercio entre Estados Unidos y Canadá. (Reporte de Ismail Shakil en Ottawa. Editado en español por Javier Leira)

