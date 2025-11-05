Canadá.- La plataforma de e-commerce Shopify gana 319,6 millones de euros después de atípicos, un 6,7% más

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) -

La plataforma de comercio electrónico Shopify se anotó unos beneficios netos después de atípicos de 367 millones de dólares (319,6 millones de euros) durante el tercer trimestre, un 6,7% más que lo obtenido en el mismo periodo de 2024. De no excluirse dichos cargos extraordinarios, las ganancias se habrían quedado en los 264 millones de dólares (229,9 millones de euros), un 68,1% menos. Así, el impacto negativo a nivel contable ascendió a 103 millones de dólares (89,7 millones de euros), mientras que, anteriormente, fue de signo positivo por 484 millones de dólares (421,4 millones de euros). Los ingresos fueron de 2.844 millones de dólares (2.476 millones de euros), un 31,5% más. Las soluciones para comercios aportaron 2.145 millones de dólares (1.868 millones de euros) y las suscripciones 699 millones de dólares (608,6 millones de euros), un 38,2% y un 14,6% más, respectivamente. El volumen bruto de los productos comercializados fue de 92.013 millones de dólares (80.119 millones de euros), un 32% más o unos 22.298 millones de dólares (19.416 millones de euros) más que doce meses atrás. De su lado, los costes totales, que incluyen los de actividad, venta, marketing, I+D y otros, alcanzaron los 2.501 millones de dólares (2.178 millones de euros), un 33,1% más.

"Nuestros resultados del tercer trimestre muestran lo que se puede lograr cuando la ambición y el éxito de los comerciantes se unen a la ejecución disciplinada de Shopify", ha afirmado el director financiero de Shopify, Jeff Hoffmeister. "El tercer trimestre fue excepcional, con un crecimiento de los ingresos y unos márgenes de 'cash flow' que superaron nuestro sólido rendimiento del segundo trimestre", ha añadido.

En cuanto a previsiones para el cuarto trimestre, Shopify espera que los ingresos crezcan a una tasa de entre el 25% y el 30%, mientras que el margen de 'cash flow' estará "ligeramente por encima" del registrado entre julio y septiembre.