Canadá lanza un multimillonario plan para atraer a 10.000 investigadores

Canadá lanzó este martes un multimillonario programa para atraer a 1.000 investigadores de diversos sectores, como parte de un esfuerzo por captar científicos que buscan salir de Estados Unidos debido a las políticas del presidente Donald Trump.

El gobierno destinará unos US$1.700 millones (unos US$1.200 millones) a lo largo de 12 años para esta iniciativa, que busca promover la investigación en sectores de inteligencia artificial, medicina, ingeniería, química y aeroespacial, entre otros.

Las principales instituciones canadienses, incluidas la más grande red hospitalaria del país y la Universidad de Toronto, ya habían anunciado multimillonarias estrategias para reclutar expertos cuyo trabajo se ha visto impactado por los recortes de Trump a la investigación científica.

Ahora, el gobierno federal de Canadá se unió a este esfuerzo en lo que llamó "uno de los programas de reclutamiento más grandes de su tipo a nivel mundial", según un comunicado.

El plan no está estrictamente dirigido a investigadores radicados en Estados Unidos afectados por Trump.

Los ministerios de Industria y Salud señalan que el objetivo es "atraer y apoyar a más de 1.000 destacados investigadores internacionales y expatriados", incluidos francófonos.

Pero al ser preguntada por la AFP en una conferencia de prensa el martes si los científicos estadounidenses serían objetivo de reclutamiento, la ministra canadiense de Industria, Melanie Joly, dijo que "algunos países están dando la espalda a la libertad académica. Nosotros no lo haremos".

"Sabemos que muchas personas al sur de la frontera están levantando la mano y ya están mostrando interés. Nuestras universidades ya han comenzado a tener estas conversaciones", agregó.

Los expertos han advertido que las políticas de Trump podrían desencadenar cambios importantes en la competencia global por contratar a algunas de las mentes más brillantes del mundo, que durante décadas ha estado dominada por universidades estadounidenses respaldadas por un sólido financiamiento federal.

Los recortes de financiamiento de Trump han afectado una variedad de proyectos de investigación, y los estudios que involucran cambio climático o diversidad, equidad e inclusión se han visto fuertemente afectados.

La Unión Europea también hizo un esfuerzo por atraer a investigadores estadounidenses tras anunciar un paquete de incentivos por valor de 500 millones de euros (unos US$582 millones) a principios de este año para convertir al bloque de 27 naciones en "un imán para los investigadores".

