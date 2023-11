SEVILLA, España (AP) — La adolescente Marina Stakusic logró la victoria más importante de su carrera y ayudó a que Canadá derrotara el miércoles 3-0 a España en el Grupo C de las Finales de la Copa Billie Jean King.

Stakusic, de 18 años y ubicada en el número 258 del escalafón mundial, se impuso 6-3, 6-1 a Rebeka Masarova, quien es 65ta del ranking, para que Canadá ganara el primer punto del día en el Estadio La Cartuja.

Antes de este triunfo, el más importante de Stakusic había llegado ante Jaimee Fourlis, la número 152, en 2022. Nunca había doblegado a una tenista ubicada entre las 100 mejores del mundo.

“Tengo un sentimiento especial. Me hace creer que es éste el lugar al que pertenezco”, dijo Stakusic. “Es también superespecial ganar enfrente de todas las canadienses con los que he trabajado durante mucho tiempo. ¡Qué sensación! Es la victoria más significativa para mí por mucho y me dará mucha confianza en adelante”.

Leylah Fernández dio a las canadienses el segundo punto, al imponerse 7-6 (8), 7-6 (7) sobre Sara Sorribes Tormo.

En los dobles, Eugenie Bouchard y Gabriela Dabrowski derrotaron 6-2, 7-5 a Sorribes Tormo y Masarova.

Italia derrotó 2-1 a Francia en el Grupo D, con victorias tempranas en los duelos individuales. Martina Trevisan remontó para imponerse 2-6, 6-2, 6-2 sobre Alize Cornet y Jasmine Paolini superó a Caroline Garcia 7-6 (6), 5-7, 6-4.

Francia ganó el encuentro de dobles. García y Kristina Mladenovic vencieron 5-7, 6-2, 10-6 a Elisabetta Cocciaretto y Trevisan.

Los 12 equipos en las Finales compiten en cuatro grupos, cuyos integrantes chocan todos contra todos. Los ganadores de cada grupo avanzan a las semifinales, pautadas para este fin de semana.