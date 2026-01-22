Canadá "no existe gracias a Estados Unidos", responde primer ministro Carney a Trump
Canadá "no existe gracias a Estados Unidos", dijo ese jueves el primer ministro canadiense Mark Carney en respuesta a los ataques de Donald Trump la víspera en Davos.
"Canadá y Estados Unidos han forjado una asociación extraordinaria", afirmó Carney en un discurso a la nación desde Quebec.
"Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro", agregó.
Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha insinuado varias veces su voluntad de anexionar Canadá a Estados Unidos.
Carney dio un discurso el miércoles en el Foro de Davos que le valió la ovación de los presentes.
Sin mencionar a Trump por su nombre, Carney dijo que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos estaba sufriendo una "ruptura".
Dijo que las potencias medianas, como Canadá, que habían prosperado durante la era de la "hegemonía estadounidense", debían darse cuenta de que se había instalado una nueva realidad.
Carney añadió desde Davos que estas potencias debían trazar un nuevo camino y unirse para defender los valores internacionales fundamentales. El jueves, el primer ministro reafirmó que Canadá debe servir de modelo en una era de "declive democrático".
Trump respondió a Carney también desde Davos: "No se mostró muy agradecido", dijo. "Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones".