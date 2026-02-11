Canadá: nueve muertos en un tiroteo en escuela y residencia

La sospechosa, descrita por la policía en una alerta de emergencia inicial como una "mujer con vestido y cabello castaño", fue encontrada muerta con una aparente lesión autoinfligida, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió en Tumbler Ridge, Columbia Británica, un pintoresco pueblo en un valle montañoso al pie de las Montañas Rocosas. Un total de 27 personas resultaron heridas en el tiroteo, incluidas dos con heridas graves, informó la Real Policía Montada de Canadá en un comunicado.

El primer ministro Mark Carney se declaró "devastado" por los "horribles actos de violencia" y anunció que suspendía sus planes de viajar a la Conferencia de Seguridad de Múnich el miércoles, donde tenía previsto mantener conversaciones con aliados sobre la preparación para la defensa transatlántica.

La policía informó que se emitió una alerta sobre un tirador activo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge el martes por la tarde. Durante el registro policial, encontraron a seis personas muertas por disparos. Una séptima persona murió con una herida de bala camino al hospital.

Por otra parte, la policía encontró dos cadáveres más en una residencia de la ciudad. Se cree que la residencia está relacionada con el incidente, según la policía.

"Estamos devastados por la pérdida de vidas y el profundo impacto que esta tragedia ha tenido en las familias, los estudiantes, el personal y toda nuestra ciudad", declaró el municipio de Tumbler Ridge en un comunicado.

Darian Quist, estudiante de Tumbler Ridge, declaró a la cadena pública CBC que estaba en su clase de mecánica cuando se anunció el cierre de la escuela. Dijo que al principio "no creía que estuviera pasando nada", pero comenzó a recibir fotos "perturbadoras" sobre la masacre.

"Se me hizo evidente lo que estaba sucediendo", dijo Quist.

Añadió que permaneció en confinamiento durante más de dos horas hasta que irrumpió la policía y ordenó a todos que levantaran las manos antes de escoltarlos fuera de la escuela.

La madre de Darian, Shelley Quist, dijo que abrazó a su hijo cuando finalmente conectaron después de que el lugar fuera declarado seguro. "No lo perderé de vista por un tiempo", declaró a la emisora.

La policía aún no ha publicado información sobre la edad de la atacante ni sobre las víctimas.

Los tiroteos masivos son extremadamente raros en Canadá. En abril, un ataque con un vehículo contra un festival cultural filipino en Vancouver mató a 11 personas.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, calificó los últimos hechos de violencia de "inimaginables". Ken Floyd, comandante del distrito norte de la policía, describió el incidente como "una situación dinámica y en rápida evolución".

"Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad, y agradecemos la cooperación mostrada mientras los agentes continúan su trabajo para avanzar en la investigación", declaró.

Floyd declaró a la prensa que el tirador era el mismo sospechoso que la policía describió como "mujer" en una alerta de emergencia previa dirigida a la comunidad, pero se negó a proporcionar detalles sobre su identidad.

La policía indicó que los agentes estaban registrando otras casas y propiedades de la comunidad para determinar si había otros sitios relacionados con el incidente.

Tumbler Ridge, una tranquila localidad de aproximadamente 2400 habitantes, se encuentra a más de 1100 kilómetros (680 millas) al norte de Vancouver, la ciudad más grande de Columbia Británica. "No hay palabras suficientes para describir la conmoción que nuestra comunidad está sintiendo esta noche", declaró el municipio. (ANSA).