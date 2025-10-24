Canadá pausará el anuncio de Reagan para reanudar conversaciones comerciales con EE.UU., según Ontario

24 oct (Reuters) - Ontario pondrá en pausa la campaña publicitaria de Ronald Reagan que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a suspender las conversaciones comerciales con Canadá, dijo el viernes el primer ministro de la provincia canadiense, Doug Ford.

Los anuncios, en los que aparece el popular fallecido mandatario estadounidense diciendo que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos, se emitirán durante el fin de semana durante la Serie Mundial y se detendrán el lunes, dijo Ford en un comunicado.

"Tras hablar con el primer ministro (canadiense, Mark) Carney, Ontario detendrá su campaña publicitaria de Estados Unidos a partir del lunes para que puedan reanudarse las conversaciones comerciales", detalló.

