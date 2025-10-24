Canadá pausará el anuncio de Reagan para reanudar conversaciones comerciales con EE.UU., según Ontario
- 1 minuto de lectura'
24 oct (Reuters) - Ontario pondrá en pausa la campaña publicitaria de Ronald Reagan que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a suspender las conversaciones comerciales con Canadá, dijo el viernes el primer ministro de la provincia canadiense, Doug Ford.
Los anuncios, en los que aparece el popular fallecido mandatario estadounidense diciendo que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos, se emitirán durante el fin de semana durante la Serie Mundial y se detendrán el lunes, dijo Ford en un comunicado.
"Tras hablar con el primer ministro (canadiense, Mark) Carney, Ontario detendrá su campaña publicitaria de Estados Unidos a partir del lunes para que puedan reanudarse las conversaciones comerciales", detalló.
(Reportaje de Doina Chiacu; Edición de Leslie Adler)
Otras noticias de Canadá
- 1
Financial Times: “Lo que está ocurriendo es una forma descarada de imperialismo financiero”
- 2
Donald Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá por un anuncio en su contra con la voz de Ronald Reagan
- 3
¿Vuelve el “Zar del Juego”? Cristóbal López quiere recuperar sus acciones en Casino Club e Inverclub
- 4
Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico