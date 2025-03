Canadá pide consultas con eeuu ante la omc por los "aranceles injustificados"

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 5 mar (Reuters) - Canadá ha solicitado consultas con Estados Unidos por los "aranceles injustificados" en la Organización Mundial del Comercio (OMC), según ha dicho este miércoles la embajadora canadiense ante la OMC en Ginebra.

"La decisión de Estados Unidos no nos deja otra opción que responder para proteger los intereses de Canadá", dijo la embajadora Nadia Theodore en un comunicado publicado en LinkedIn. Un portavoz de la OMC confirmó la recepción de la solicitud de consultas de Canadá. Los nuevos aranceles del 25% del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las importaciones de Canadá y México entraron en vigor el martes, junto con los nuevos gravámenes sobre los productos chinos. Las medidas, que podrían poner en peligro casi 2,2 billones de dólares en comercio anual, se produjeron después de que Trump dijera que los tres principales socios comerciales de Estados Unidos no habían hecho lo suficiente para frenar el flujo de fentanilo y sus precursores químicos hacia Estados Unidos. "Todo el mundo juega en su posición. Yo he jugado hoy en la mía y, en nombre del Gobierno de Canadá, he solicitado consultas en la OMC con el Gobierno de Estados Unidos en relación con sus aranceles injustificados sobre Canadá", dijo Theodore. Las consultas bilaterales son la primera etapa de una resolución formal de disputas. Si en un plazo de 60 días no se encuentra una solución, entonces Canadá podría solicitar la adjudicación por parte del Órgano de Solución de Diferencias de la organización con sede en Ginebra. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el martes que los aranceles de Trump a las importaciones canadienses eran "una medida muy tonta" y afirmó que Ottawa iba a contraatacar inmediatamente. Anunció aranceles inmediatos del 25% sobre importaciones estadounidenses por valor de 30.000 millones de dólares canadienses. Si es necesario, Canadá atacará otros 125.000 millones de dólares dentro de 21 días, dijo. China inició formalmente una disputa en la OMC el 5 de febrero sobre un arancel del 10% impuesto por Trump a los productos chinos, unas decisiones que aumentaron la preocupación por una nueva guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. (Información de Olivia Le Poidevin, edición de Rachel More y Miranda Murray, edición en español de Jorge Ollero Castela)