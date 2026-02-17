Canadá pide seguridad para sus inversiones en México

Dominic LeBlanc, ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales de Canadá, quien se encuentra de visita oficial en México liderando una misión empresarial, destacó que su país desea "fortalecer su relación económica" con México, pero que esto "requiere certezas y un compromiso en materia de seguridad".

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mencionó en su conferencia matutina que tiene previsto abordar este asunto con LeBlanc y los empresarios canadienses que lo acompañan, con quienes se reunirá este martes.

LeBlanc señaló que los sectores propensos a la colaboración para inversiones entre los dos países "están bien identificados", pero que es necesario "constatar que la seguridad es un tema prioritario para México".

En el encuentro de hoy, también participarán los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Edgar Amador; y la presidenta del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez, asesora del gobierno de Sheinbaum.

La mandataria destacó que en esta reunión se pretende "escuchar y trabajar en darle seguimiento" a los acuerdos firmados hace unos meses en México con el Primer Ministro Mark Carney, con el objetivo de "fortalecer el comercio y las inversiones". (ANSA).