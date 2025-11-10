Canadá pierde el estatus de país libre de sarampión

La Organización Regional de Salud de la ONU informó a Canadá que "ya no mantiene el estatus de país libre de sarampión", según informó Ottawa el lunes.

Canadá erradicó oficialmente el sarampión en 1998, pero el virus que la provoca ha resurgido con fuerza, especialmente entre ciertas comunidades cristianas menonitas que se han negado a vacunar a sus hijos por motivos religiosos.

La enfermedad, que se transmite por vía aérea, es altamente contagiosa.

La Organización Panamericana de la Salud tomó esta decisión después de detectar "la transmisión de la misma cepa del virus del sarampión en Canadá durante un periodo de más de un año", explicó el ministerio canadiense de Salud en un comunicado.

Canadá lleva registrados 5.138 casos de sarampión en lo que va de 2025, principalmente en las provincias de Ontario y Alberta.

Dos recién nacidos, hijos de madres sin vacunar, fallecieron en el país a causa de la enfermedad.

El gobierno apuntó como raíz principal del problema a las "comunidades con baja" tasa de vacunación.

Samira Jeimy, de la Facultad de Medicina Schulich de la Universidad de Western, declaró a la AFP que Canadá perdió su estatus "porque la tasa de vacunación de dos dosis cayó por debajo del umbral del 95% necesario para detener la transmisión sostenida".

Los pediatras de Ontario han subrayado que el brote no se limita a los grupos menonitas.

También se han registrado infecciones entre grupos de inmigrantes que no mantuvieron al día sus vacunas después de establecerse en Canadá, por diversas razones, entre ellas la escasez de médicos de familia.

El virus del sarampión es muy contagioso y se transmite a través de las gotículas que expulsa una persona infectada al toser, estornudar o simplemente respirar.

La enfermedad causa fiebre, problemas respiratorios y erupciones cutáneas. En algunos casos provoca neumonía e inflamación cerebral, incluso puede ser mortal.

