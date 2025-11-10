Canadá pierde estatus de erradicación del sarampión tras brotes continuos

Canadá ya no está libre de sarampión debido a los brotes en curso, afirmaron el lunes expertos internacionales en salud, ya que las tasas de vacunación infantil están disminuyendo y el virus altamente contagioso se está propagando por Norte y Sudamérica.

La pérdida del estatus de erradicación del sarampión en el país se produce más de un año después de que el contagioso virus comenzara a propagarse.

Canadá ha registrado 5.138 casos de sarampión este año y dos muertes. Ambos eran bebés que fueron expuestos al virus del sarampión en el útero y nacieron prematuramente.

La erradicación del sarampión es una designación simbólica, pero representa una ardua batalla ganada contra la enfermedad infecciosa. Se obtiene cuando un país demuestra que ha detenido la propagación continua del virus dentro de las comunidades locales, aunque ocasionalmente puedan surgir casos por viajes.

El sarampión ocasiona fiebre alta y sarpullido en cara y cuello. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera, es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las complicaciones graves, incluyendo ceguera e inflamación del cerebro, son más comunes en niños pequeños y adultos mayores de 30 años.

Canadá erradicó el sarampión en 1998, y Estados Unidos dos años después. Tras campañas de vacunación enormemente exitosas, el Continente Americano se convirtió en la primera región del mundo en estar libre de sarampión en 2016. Los funcionarios de salud estiman que la vacuna contra el sarampión previno 6,3 millones de muertes en la región entre 2000 y 2023.

Pero desde entonces, las tasas de vacunación en el continente han disminuido, cayendo por debajo del 95% de cobertura necesario para detener los brotes. Grandes brotes en Venezuela y Brasil en 2018 y 2019 le costaron a la región su estatus de erradicación. Se recuperó en 2024, pero termina nuevamente con la pérdida de Canadá.

Expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una agencia de salud independiente, tomaron la determinación después de analizar datos sobre los brotes en Canadá que mostraron que el virus se ha propagado continuamente durante un año.

Estados Unidos podría ser el siguiente.

Su estatus de erradicación, ganado en 2000, está en riesgo a pesar de que el gran brote que mató a tres personas y enfermó a casi 900 en Texas, Nuevo México y Oklahoma ha terminado.

Los brotes actuales en Estados Unidos incluyen 34 casos en Carolina del Sur y uno que afecta a pueblos en la frontera de Arizona y Utah que ha enfermado a más de 150 personas desde mediados de agosto.

Eso ha hecho que este sea el peor año para el sarampión en Estados Unidos en más de tres décadas. Solo nueve estados no han confirmado casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los CDC han confirmado 1.681 casos este año y 44 brotes.

Un gran brote también continúa en Chihuahua, México, donde los funcionarios de salud han confirmado 4.430 casos hasta la semana pasada y 21 muertes, según datos de salud estatales.

Funcionarios mexicanos y estadounidenses han dicho que las cepas genéticas del sarampión que se están propagando en Canadá coinciden con las de los brotes en Texas y Chihuahua. Todos esos brotes afectaron a ciertas comunidades cristianas menonitas que rastrean su migración a lo largo de generaciones desde Canadá a México hasta Seminole, Texas.

En agosto, los funcionarios dijeron que las comunidades menonitas en Belice, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay tuvieron brotes del mismo tipo de virus del sarampión.

Las iglesias menonitas no desalientan formalmente la vacunación, aunque las comunidades más conservadoras históricamente tienen bajas tasas de vacunación y desconfianza hacia el gobierno.

El mes pasado, la OPS confirmó más de 12.000 casos este año en al menos diez países. La mayoría están en Canadá, Estados Unidos y México. Bolivia registró casi 400 casos de sarampión, según el informe del grupo.

