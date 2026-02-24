Canadá planea ayudar a Cuba mientras Washington ejerce presión sobre la isla

Por Kanishka Singh

24 feb (Reuters) -

Canadá dijo el lunes que planea proporcionar ayuda a Cuba, mientras la isla se enfrenta a una escasez de combustible tras la decisión de Washington de bloquear el suministro de petróleo a Cuba

Washington ha intensificado en las últimas semanas su campaña de presión contra la isla gobernada por los comunistas y enemiga histórica de Estados Unidos

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas para bloquear todo el petróleo que llega a Cuba, incluido el procedente de su aliado Venezuela, lo que ha provocado un aumento de los precios de los alimentos y el transporte, así como una grave escasez de combustible y cortes de electricidad de varias horas

"Estamos preparando un plan de ayuda. En este momento no estamos preparados para dar más detalles sobre el anuncio", dijo el lunes la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, sin dar detalles sobre en qué consistirá dicha ayuda

La ONU ha advertido de que, si no se satisfacen las necesidades energéticas de Cuba, podría producirse una crisis humanitaria. Canadá dijo la semana pasada que estaba siguiendo de cerca la situación en Cuba y que le preocupaba "el riesgo creciente de una crisis humanitaria" en el país

Envalentonado por la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense en una incursión mortal en enero, Trump ha hablado repetidamente de actuar contra Cuba y presionar a sus dirigentes

Washington y Ottawa también han tenido tensiones bajo el mandato de Trump por cuestiones como los aranceles comerciales, la retórica de Trump hacia Groenlandia, el intento de Ottawa de estrechar lazos con Pekín y las declaraciones del primer ministro Mark Carney de que las "potencias medias" deben actuar juntas para evitar ser víctimas de la hegemonía estadounidense

Trump ha dicho que "Cuba fracasará muy pronto", y ha añadido que Venezuela, que en su día fue el principal proveedor de la isla, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que la incursión estadounidense en la que fue capturado Maduro constituyó una violación del derecho internacional. Los expertos en derechos humanos consideran que la política exterior de Trump y su interés por explotar el petróleo venezolano y presionar a Cuba reflejan un enfoque imperialista.