Canadá prohíbe la entrada a los raperos de Kneecap por apoyo a Hamás y Hezbolá

Canadá anunció el viernes que ha prohibido la entrada en su territorio al trío de rap norirlandés Kneecap, acusado de apoyar a los grupos islámicos Hezbolá y Hamas.

"El grupo ha mostrado públicamente su apoyo a organizaciones terroristas como Hezbolá y Hamas", explicó Vince Gasparro, secretario parlamentario para el combate de la delincuencia.

Liam O'Hanna, miembro del grupo que actúa bajo el nombre artístico de Mo Chara, ha sido acusado de un delito de terrorismo tras supuestamente enarbolar una bandera prohibida del grupo militante libanés Hezbolá en un concierto en Londres.

Según Gasparro, Kneecap, que tenía previsto actuar en Canadá en octubre, promueve "la violencia y el odio".

"La violencia política, la glorificación de organizaciones terroristas y la exhibición de símbolos de odio contra la comunidad judía no son formas de expresión protegidas y no serán toleradas por nuestro Gobierno", añadió el funcionario.

En redes sociales, el grupo calificó estas acusaciones como "falsas y profundamente maliciosas" y adelantó su intención de emprender acciones legales contra Ottawa.

El trío añadió que seguirá denunciando "el genocidio cometido por Israel" en Gaza.

