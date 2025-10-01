Canadá prohíbe que parque temático Marineland envíe ballenas a China

Canadá negó este miércoles la solicitud de exportación a China de las últimas 30 ballenas del parque de atracciones Marineland, con el argumento de que los mamíferos serían nuevamente explotados para el entretenimiento humano.

Marineland Canadá, un parque situado cerca de las cataratas del Niágara, cerró sus puertas en 2024 tras estar bajo vigilancia desde 2020. Según un recuento de la agencia canadiense La Presse, 20 de las ballenas del parque —una orca y 19 belugas— murieron en un lapso de seis años.

La empresa solicitó recientemente el permiso de enviar sus últimos cetáceos al parque de atracciones Chimelong Ocean Kingdom, en China.

“No podría, con absoluta conciencia, aprobar una exportación que perpetuaría el tratamiento al que son sometidas estas belugas”, declaró la ministra de Pesca y Océanos de Canadá, Joanne Thompson.

Las 30 belugas por las que solicitaron el permiso de exportación son las últimas ballenas en cautiverio en Canadá.

“Como canadienses sabemos que las ballenas pertenecen al océano y no a piscinas destinadas a nuestro entretenimiento”, dijo la ministra.

Durante su inauguración hace 10 años, el Chimelong Ocean Park, ubicado en Zhuhai, en la costa sur de China, aseguró que era el parque marino más grande del mundo.

En muchos países, el público rechaza ampliamente este tipo de parques por sus espectáculos con ballenas, considerados como explotación animal sin respeto por su bienestar.

El parque Marineland en Antibes, en el sudeste de Francia, está en el centro de una polémica desde hace meses respecto al traslado de sus últimas orcas, tras su cierre a principios de año.

