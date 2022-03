Canadá puede aumentar las exportaciones de petróleo y gas en 2022: ministro

Por Nia Williams y Ismail Shakil

Calgary, alberta, 24 mar (reuters) - canadá tiene capacidad para aumentar las exportaciones de petróleo y gas hasta en 300.000 barriles por día (bpd) en 2022 para ayudar a mejorar la seguridad energética mundial tras la invasión rusa de ucrania, dijo el jueves el ministro de recursos naturales, jonathan wilkinson, en una declaración.

Wilkinson se encontraba en París para asistir a una reunión en la sede de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en la que Estados Unidos y sus aliados discutieron formas de ayudar a calmar los volátiles mercados del petróleo.

Canadá, cuarto productor mundial de crudo, está dispuesto a ayudar a reforzar la seguridad energética a largo plazo, ya que los países que antes dependían del petróleo y el gas rusos buscan sustitutos en medio de las sanciones destinadas a castigar a Rusia.

Wilkinson dijo que Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo hasta en 200.000 bpd y las de gas natural hasta en 100.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) este año en respuesta a las peticiones de los aliados para hacer frente a la escasez de suministro.

También asistió a una reunión para debatir cómo los países miembros de la AIE pueden colaborar para garantizar la disponibilidad de los minerales críticos necesarios para la transición energética, de los que Canadá tiene abundantes suministros.

"Nuestros amigos y aliados europeos necesitan que Canadá y otros países den un paso adelante", dijo Wilkinson. "Nos dicen que necesitan nuestra ayuda para abandonar el petróleo y el gas rusos a corto plazo, al tiempo que aceleran la transición energética en todo el continente"

