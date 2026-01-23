Canadá: Quebec remueve la corona británica de su escudo

El ministro de Justicia, Simon Jolin-Barrette, y el ministro de la Lengua Francesa, Jean-François Roberge, afirmaron que la decisión de la provincia reafirma la autonomía de la nación de Quebec.

El escudo de armas consiste en una corona sobre un escudo con tres flores de lis doradas, un león dorado —que también representa a la Corona Británica— y tres hojas de arce verdes.

El león no será eliminado, según escribió Canadian Press.

En 1868, la reina Victoria otorgó a Quebec su escudo de armas oficial, pero el gobierno quebequense explica que la corona de estilo Tudor se añadió en 1939, junto con el lema provincial “Je me souviens” (Mi recuerdo).

El gobierno expresó que el escudo de armas se modificará en algunas cartas oficiales y, posteriormente, en las medallas otorgadas por el gobernador. Por razones de conservación del patrimonio, el gobierno declara que los emblemas en los edificios o el mobiliario estatales no se modificarán. (ANSA).