Canadá realiza evacuaciones por incendios en el norte

Más de 1000 personas han sido evacuadas este martes en el extremo norte de Canadá debido a un gran incendio forestal que lleva semanas activo en una región afectada por la sequía.

Canadá sufre este año la segunda peor temporada de incendios de su historia después de 2023, con más de 8,3 millones de hectáreas de bosque quemadas, lo que equivale a la superficie de Austria.

El incendio, que desde el domingo amenaza directamente a las localidades de Fort Providence y Whati, situadas en los Territorios del Noroeste, ya ha arrasado más de 102.000 hectáreas.

Además, ha avanzado rápidamente en los últimos días, lo que ha provocado las primeras evacuaciones del año en este vasto territorio septentrional que atraviesa el círculo polar ártico.

En 2023, los 20.000 habitantes de Yellowknife, la capital de esta región, se vieron obligados a abandonar la ciudad durante tres semanas a causa de un incendio.

"Ciertamente, en los años recientes se han presentado temporadas más largas de lo usual en todo el país. Desde 2022 registramos incendios activos hasta el mes de octubre", refirió a la AFP Mike Westwick, del servicio de incendios territoriales.

Más de 650 incendios aún se encuentran activos al final del verano en Canadá, de los cuales un centenar están fuera de control.

gen/tib/cyb/db/nn/mar