Canadá reconoce el Estado palestino, anuncia su primer ministro

Canadá reconoce el Estado de Palestina, anunció el domingo el primer ministro, Mark Carney, en momentos en que aumenta la presión de países occidentales sobre Israel para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Reino Unido y Australia anunciaron al mismo tiempo el reconocimiento de Palestina, una medida que llega en la víspera de una Asamblea General de la ONU en la que se espera que más de una decena de países anuncien oficialmente esta medida.

"Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel", afirmó Carney en un comunicado.

"Aunque Canadá no se hace ilusiones de que este reconocimiento sea una panacea, dicho reconocimiento se ajusta plenamente a los principios de autodeterminación y derechos humanos fundamentales reflejados en la Carta de las Naciones Unidas, así como a la política coherente que Canadá ha mantenido durante generaciones", continuó.

"El reconocimiento del Estado de Palestina, liderado por la Autoridad Palestina, empodera a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamas. Esto no legitima en modo alguno el terrorismo, ni supone ninguna recompensa por él".

"Además, no compromete en absoluto el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel, a su pueblo y a su seguridad, una seguridad que, en última instancia, solo puede garantizarse mediante el logro de una solución integral de dos Estados", concluye.

Carney anunció a finales de julio su intención de reconocer el Estado palestino, una decisión que desató críticas por parte de Israel.

