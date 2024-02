TORONTO (AP) — El gobierno canadiense reimpondrá algunos requisitos de visado a los ciudadanos mexicanos que visiten Canadá, según dijo el miércoles a The Associated Press un funcionario familiarizado con el asunto.

El primer ministro de Quebec ha estado pidiendo al gobierno federal que frene la afluencia de refugiados, ya que, según él, ello ha estado ejerciendo presión sobre los recursos.

El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a discutir el tema antes del anuncio del jueves. El funcionario indicó que las nuevas normas entrarán en vigor a última hora del jueves y que no supondrán una vuelta completa a las normas anteriores a 2016. Se prevé que el ministro de Inmigración de Canadá anuncie los detalles.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau levantó el requisito de visa para los visitantes mexicanos a finales de 2016, eliminando un importante foco de molestia en las relaciones entre los dos países.

Pero el ministro canadiense de Inmigración, Mac Miller, ha dicho que las solicitudes de asilo desde México se han disparado desde que Canadá levantó la restricción de visado en 2016. También se espera que la eliminación de la exención de visado para México reduzca el número de cruces ilegales de mexicanos a Estados Unidos desde Canadá.

En 2023, la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá tuvo 17.490 solicitudes de México, lo que representó el 19% de las solicitudes remitidas ese año. Un año antes, la cifra fue de 7.483, lo que supuso el 12% de las solicitudes.

Anteriormente, los proveedores de servicios para refugiados de Montreal han dicho que las familias mexicanas huyen de la violencia, la inseguridad y la falta de empleo en México.

Canadá sólo concede asilo a las personas que considera que no pueden vivir con seguridad en ninguna parte de su país de origen porque las autoridades no pueden o no quieren proporcionarles esas condiciones.

Durante su conferencia de prensa diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó entrever el miércoles que Canadá anunciaría acciones cuando un reportero le preguntó sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a la importación de acero mexicano, lo que dio pie a una diatriba de quejas sobre la falta de respeto que recibe México de sus vecinos norteamericanos.

El mandatario aseguró que las fuerzas conservadoras en México han estado cabildeando en Estados Unidos y Canadá para que implementen acciones que hagan quedar mal a su gobierno. Mencionó las quejas de Washington sobre la producción de fentanilo en México y las afirmaciones tanto de Estados Unidos como de Canadá de que México no estaba haciendo su parte en el control de los flujos migratorios.

“El tema migratorio, la culpa es de México”, ironizó López Obrador. “Vamos a hacer un muro y así vamos a resolver el problema, vamos a militarizar la frontera y así vamos a resolver el problema”.

“Y ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México; lo lamentamos mucho”, declaró. “Se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo, que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho. Y hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno del primer ministro Trudeau, pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora precisamente, que son las elecciones en México”.

López Obrador también planteó la posibilidad de que no asista a la Cumbre de Líderes de América del Norte, programada para abril en Quebec. “Si no hay un trato respetuoso, no participo”, sentenció.

El periodista de The Associated Press Christopher Sherman, en Ciudad de México, contribuyó a este despacho.