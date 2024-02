(Añáde anuncio de Canadá)

Ciudad de méxico/ottawa 29 feb (reuters) -

Canadá anunció el jueves la reimposición de visas para mexicanos, una decisión que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La Comisión de Inmigración y Refugidados de Canadá (IRB, por su sigla en inglés) informó que cancelará las autorizaciones electrónicas de viaje, conocidas como ETA, vigentes a aquellos mexicanos que no tengan un visado estadounidense en vigor o uno canadiense en los últimos 10 años, algo que México considera afectara al 40% de los que viajan a Canadá.

"Tenemos que actuar con prudencia, con serenidad; si acaso, un pequeño reproche, fraterno, respetuoso, al primer ministro, porque nosotros les ayudamos y él lo sabe", dijo en rueda de prensa el mandatario al ser cuestionado sobre la decisión de Ottawa, que revierte una liberación de visas de 2016.

Según

López Obrador

, él defendió la continuidad de Canadá en las negociaciones de la modernización del acuerdo de libre comercio de Norteamérica vigente desde 2020, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump habló de firma de un acuerdo solo con México, en lugar de un pacto trilateral.

La cancillería dijo el miércoles que envió en las últimas semanas dos misiones de alto nivel a Canadá "para reiterar la importancia de proteger a personas que son víctimas de esquemas de fraude, trata, tráfico y desinformación", y advirtió que se reservaba también "la potestad de actuar en reciprocidad".

El ministro de Inmigración canadiense, Marc Miller, dijo a periodistas en Ottawa que no había recibido ninguna indicación de México: "No he tenido ningún indicio de que reaccionarán por su parte".

Trudeau afirmó a mediados de mes que los dos gobiernos estaban

conversando

para ver la forma de reducir el número de peticiones de asilo por parte de mexicanos y señaló que algunos de ellos reciben apoyo del crimen organizado para llegar a territorio canadiense.

Según datos de la IRB, entre enero y septiembre de 2023, los mexicanos fueron los que más peticiones de asilo realizaron a ese país, con 17,500, casi el doble que los haitianos, los segundos. Canadá considera que los mexicanos usan a su país como puerta de entrada a Estados Unidos. (Reporte de Raúl Cortés Fernández en Ciudad de México e Ismail Shakil y David Ljunggren en Ottawa; editado por Adriana Barrera)