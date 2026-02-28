Canadá reubica parte de su personal diplomático de Tel Aviv por "tensiones" en Oriente Medio

LA NACION

Canadá anunció el viernes que está reubicando a su personal diplomático no esencial y sus familias fuera de la ciudad israelí de Tel Aviv, debido a las "tensiones persistentes en la región", mientras Estados Unidos sopesa atacar a Irán.

Canadá "ha tomado la decisión de reubicar temporalmente a los empleados no esenciales y a sus familiares desde Tel Aviv", indicó el gobierno en un comunicado, al precisar que su embajada en Israel permanecerá abierta.

"El personal canadiense y sus familiares en Líbano y Palestina permanecen en sus puestos, y nuestras misiones continúan operando con normalidad", señaló Ottawa en el texto, en el que además instó a los canadienses en Irán a "irse ahora si pueden hacerlo de manera segura".

AFP
