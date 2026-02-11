Canadá: terror y angustia en Tumbler Ridge, "una comunidad conmocionada"

"Al principio, parecía un simulacro", declaró Darian a la cadena canadiense CBC: "Cuando nos dimos cuenta de que algo realmente estaba pasando, nos atrincheramos en el aula usando pupitres y sillas. Permanecimos inmóviles, así, durante dos o dos horas y media", añadió.

Los chicos no oían nada de lo que ocurría afuera: "Estábamos lejos", explica Darian. Pero las fotos que llegaban del exterior eran "perturbadoras", dice, y su voz, hasta entonces firme, comenzó a quebrarse: "Había sangre... y cosas así... Fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando".

Y sí, "teníamos miedo", continúa con una respuesta escueta a una pregunta directa. "Estuve pensando todo el tiempo si habíamos desarrollado un plan de escape...". Entonces fue la policía quien los liberó, y los chicos salieron uno a uno con las manos en alto.

Durante esas interminables horas, la madre de Darian, Syhelley, permaneció al otro lado del teléfono: "Le pedí que mantuviera la línea abierta, sin hablar, sin decir nada. Pero yo estaba allí con él".

Los residentes de Tumbler Ridge no son solo "residentes", sino "una familia", según el alcalde Darryl Krakowka. "Sin duda conoceré a todas las víctimas; llevo aquí 19 años", dijo en declaraciones que han dado la vuelta al mundo, al igual que la conmoción de un suceso tan violento que azota a una comunidad de 2400 personas, tan remota, tan única que parece el escenario de una serie de televisión.

La ciudad importante más cercana es Vancouver, a casi 670 kilómetros de distancia. Y como en cualquier familia, no hay nadie en Tumbler Ridge que no se haya visto afectado por esta masacre: Chris Norbury es concejal, su esposa da clases en la escuela secundaria, su hija asiste a la escuela primaria cercana y él trabaja en el centro de visitantes a solo una cuadra del lugar del tiroteo.

En declaraciones al programa Newsday del Servicio Mundial de la BBC, describió la ansiedad que sentía mientras esperaba noticias de su esposa. La escuela de su hija lo había llamado para informarle que estaban en confinamiento.

Sin embargo, no pudo comunicarse con su esposa. "Podríamos especular y usar las redes sociales para averiguar qué estaba pasando. Solo quería mantener la calma y esperar los hechos", dijo Norbury. "Fue aterrador. Es difícil expresar con palabras el terror y el miedo que se siente al saber que un ser querido está en peligro", musitó. (ANSA).