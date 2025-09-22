Canadá tiene el declive de vida silvestre “más grave” en décadas, según estudio

La biodiversidad en Canadá cayó un 10% en el último medio siglo y hay cientos de especies que enfrentan la extinción, dijo el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en un informe el lunes.

"En promedio, cada grupo de especies incluido —aves, peces, mamíferos, reptiles y anfibios— está avanzando en la dirección equivocada", dijo el WWF en un comunicado que acompañó el informe 'Living Planet 2025' para Canadá.

Ciertas poblaciones como las nutrias marinas están mejorando. Sin embargo, el grupo de conservación dijo que el 52% de la población de todas las especies estudiadas para el informe de Canadá están en declive, incluyendo al raro búho nival.

"Este es el declive más grave que hemos observado desde que iniciaron los informes", escribió en el comunicado James Snider, vicepresidente del WWF para Canadá.

Según el organismo, la biodiversidad en Canadá había disminuido en un 10% entre 1970 y 2022.

Las especies evaluadas globalmente como en riesgo de extinción en Canadá, como la ballena franca del Atlántico Norte y la tortuga laúd, disminuyeron en un 43%, indica el informe.

Regiones como el bosque boreal, con menores niveles de presencia humana, experimentaron disminuciones menores, mientras que los hábitats en las praderas de Canadá disminuyeron en un 62%.

El año pasado, el WWF informó una disminución global de la población de vida silvestre de un 73% desde 1970.

La experta en conservación Jessica Currie, que trabajó en el informe, dijo a la AFP que la reducción del hábitat —en gran parte debido a la expansión agrícola— "es uno de los principales factores de la pérdida de biodiversidad".

El informe señala la dependencia económica de Canadá en sus vastos recursos naturales, pero indica que la conservación debe ser una prioridad en la gestión de proyectos industriales o de infraestructura.

Un ejemplo exitoso que señaló fueron los proyectos de reducción del ruido de los barcos para proteger las poblaciones de ballenas en la costa oeste de Canadá.

El WWF destacó que las acciones para revertir la pérdida de población ya fueron planteadas en el acuerdo del Marco Global de Biodiversidad firmado en 2022 en la COP15 en Montreal.

Canadá tiene como objetivo proteger el 30% de sus tierras y océanos, y restaurar el 30% de las tierras degradadas para 2030.

