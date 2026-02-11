Canadá: Tiroteo en Canadá deja al menos 10 víctimas

El hecho es considerado uno de los episodios más graves de violencia en un centro educativo en la historia reciente del país.

El ataque comenzó alrededor de las 13:20 hora local cuando una persona armada abrió fuego en la Tumbler Ridge Secondary School, lo que activó un cierre de emergencia mientras alumnos y docentes se refugiaban dentro del establecimiento.

Seis víctimas fueron halladas en la escuela y otra falleció camino al hospital. Otras dos personas murieron en una vivienda cercana que la policía considera vinculada al incidente.

La policía emitió una alerta inicial describiendo al sospechoso como "una mujer con vestido y cabello castaño".

Posteriormente, la persona fue encontrada muerta en el lugar del ataque por una herida aparentemente autoinfligida.

Las autoridades confirmaron que no hay otros sospechosos y que la amenaza para la comunidad fue neutralizada.

Unas 25 personas resultaron heridas, varias con lesiones de diversa gravedad. Al menos dos fueron trasladadas por vía aérea a hospitales fuera de la localidad.

Las escuelas de la zona permanecerán cerradas mientras continúan las investigaciones y se brinda apoyo psicológico a estudiantes y familiares.

El primer ministro de Canadá expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y calificó el hecho como una tragedia nacional. Autoridades provinciales destacaron la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Tumbler Ridge es una comunidad de aproximadamente 2.400 habitantes en el norte de Columbia Británica. Los tiroteos escolares en Canadá son relativamente infrecuentes en comparación con otros países, en parte debido a regulaciones más estrictas sobre armas de fuego, aunque episodios aislados han generado debate en los últimos años sobre seguridad pública y acceso a armas.

El ataque se produce en un contexto en el que el país aún recuerda la masacre de Portapique en 2020, el tiroteo más letal en la historia moderna de Canadá, que dejó 22 muertos y llevó a endurecer algunas regulaciones sobre armas.

Las autoridades continúan investigando la motivación del ataque y no han difundido aún la identidad oficial de la autora ni detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho.

(ANSA).