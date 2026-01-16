-Canadá y China alcanzan un acuerdo comercial inicial sobre vehículos eléctricos y colza

(Reescribe con detalles del acuerdo, cambia titular, agrega autora)

Por Maria Cheng

PEKÍN, 16 ene (Reuters) - Canadá y China han alcanzado un acuerdo comercial inicial para recortar los aranceles sobre los vehículos eléctricos y la colza, ⁠dijo el viernes el primer ministro Mark Carney, mientras ⁠ambos países prometían derribar las barreras comerciales al tiempo que forjaban nuevos lazos estratégicos.

Carney, el primer jefe de Gobierno canadiense en visitar China desde 2017, trató de reconstruir los lazos con el segundo mayor socio comercial de su país después de ⁠Estados Unidos ‌tras meses de esfuerzos ​diplomáticos.

Canadá permitirá inicialmente la entrada de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos con un arancel del 6,1% en términos de nación más favorecida, dijo ​Carney tras conversaciones con líderes chinos, incluido el presidente Xi Jinping. No especificó ningún periodo de tiempo.

"Se trata de una vuelta a ‌los niveles anteriores a las recientes fricciones comerciales, pero en el marco de ‌un acuerdo que promete mucho más para los canadienses", dijo a ​la prensa en Pekín.

La cifra se compara con un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos impuesto por el Gobierno del ex primer ministro Justin Trudeau en 2024, tras sanciones similares de Estados Unidos. En 2023, China exportó 41.678 vehículos eléctricos a Canadá.

Trudeau justificó el arancel por la injusta ventaja en el mercado mundial de los fabricantes chinos que se benefician de subvenciones estatales, un escenario amenazador para la industria nacional.

"Para que Canadá construya su propio sector competitivo de vehículos eléctricos, tendremos que aprender de socios innovadores, acceder a sus cadenas de suministro y aumentar la demanda local", dijo Carney.

Señaló una asociación más sólida con China en materia de almacenamiento y producción de ⁠energía limpia, que impulse nuevas inversiones.

Carney dijo que esperaba que el pacto sobre vehículos eléctricos impulsara una inversión china "considerable" en el sector automovilístico canadiense, creara buenas carreras profesionales en Canadá y lo ​acelerara hacia un futuro de emisiones netas cero.

ASOCIACIÓN AGROALIMENTARIA

El pasado mes de marzo, en represalia por los aranceles de Trudeau, China impuso aranceles a más de 2.600 millones de dólares de productos agrícolas y alimentarios canadienses, como aceite y harina de colza, a los que siguieron aranceles a las semillas de colza en agosto.

Ello provocó una caída del 10,4% en las importaciones chinas de productos canadienses en 2025.

Bajo el nuevo acuerdo, dijo Carney, Canadá espera que China reduzca los aranceles sobre su semilla de colza para el 1 de marzo, a una tasa combinada de alrededor del 15%.

"Este cambio representa una ⁠caída significativa de los actuales niveles arancelarios combinados del 84%", dijo, y agregó que China era un mercado de semillas de colza de 4.000 millones ​de dólares para Canadá.

Además, Canadá espera que su pasta de colza, así como las langostas, los cangrejos y los guisantes queden libres de aranceles antidiscriminatorios a partir del 1 de marzo, hasta al menos finales de año, añadió.

Los acuerdos desbloquearán cerca de 3.000 millones de dólares en pedidos de exportación para los agricultores, pescaderos y procesadores canadienses, que podrán ‍aprovechar todo el potencial del mercado chino, según Carney.

CHINA, "MÁS PREDECIBLE" Canadá está estrechando lazos con la segunda economía más grande del mundo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles a algunos de sus productos e insinuara que el viejo aliado de Estados Unidos podría convertirse en el estado 51 del país.

China, igualmente golpeada por los aranceles de Trump desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, también está dispuesta a cooperar con un país del Grupo de los ​Siete en una esfera tradicional de influencia estadounidense.

"En términos de la forma en que nuestra relación ha progresado en los últimos meses con China, es más predecible, y se ven resultados que vienen de eso", dijo Carney en respuesta a las preguntas de los medios sobre si era un socio más predecible y confiable que Estados Unidos. (Información de Maria Cheng; información ‍adicional de Joe Cash en Pekín; escrito por Ryan Woo; edición de Himani Sarkar y Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)