Canadá y China alcanzan un acuerdo comercial preliminar, según Carney
PEKÍN, 16 ene (Reuters) -
Canadá y China han alcanzado un acuerdo comercial preliminar, aunque sin precedentes, para eliminar las barreras comerciales y reducir los aranceles, dijo el viernes el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Canadá permitirá la entrada de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos en el mercado canadiense, con un tipo arancelario de nación más favorecida del 6,1%, dijo Carney a los periodistas.
Para el 1 de marzo, Canadá espera que China reduzca los aranceles sobre las semillas de colza canadienses a una tasa combinada de aproximadamente el 15%, dijo también. (Información de Maria Cheng; escrito por Ryan Woo; edición de Muralikumar Anantharaman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)