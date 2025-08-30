LA NACION

Canadá y Escocia avanzan a cuartos de final del Mundial femenino de rugby

Canadá y Escocia se clasificaron este sábado a los cuartos de final del Mundial femenino de rugby de Inglaterra, gracias a sus victorias respectivas sobre Gales (42-0) y Fiyi (29-15) en el grupo B.

Después de su amplia victoria inaugural contra Fiyi (65-7) el 23 de agosto, las canadienses consiguieron un segundo triunfo acompañado de bonus ante unas galesas que no sumaron ningún punto en un duelo jugado en Mánchester.

Por su parte, Escocia también sumó su segunda victoria en dos partidos, imponiéndose por catorce puntos a Fiyi en el mismo Salford Community Stadium de Mánchester, una semana después de superar 38-8 a Gales.

Con 10 puntos cada uno, Canadá y Escocia se enfrentarán el sábado de la próxima semana en su último partido de la fase de grupos, que determinará cuál de los dos se queda con el liderato.

