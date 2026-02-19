Canadá y México quieren acuerdo trilateral en marco revisión T-MEC: ministro canadiense

Por Promit Mukherjee

OTTAWA, 18 feb - El ministro del Gobierno canadiense que representará a Ottawa en la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) dijo el miércoles que México está interesado en mantener el pacto trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, que se revisará este año.

"Me tranquiliza el deseo del secretario de Economía de México de colaborar con Canadá y garantizar que la revisión del T-MEC se traduzca en un acuerdo comercial trilateral fortalecido y continuo", declaró Dominic LeBlanc en una conferencia de prensa desde México.

LeBlanc encabeza un grupo de más de 370 delegados que se encuentran en México para una misión comercial de seis días, en medio de los temores de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda abandonar el acuerdo trilateral vigente desde hace décadas, cuando se revise a finales de este año.

"Los mexicanos tienen intereses muy similares a los de Canadá", afirmó LeBlanc.

"Ambos seguimos absolutamente comprometidos con el acuerdo comercial trilateral y con trabajar juntos a medida que se desarrolla este proceso de revisión", añadió.

Ambos países quieren garantizar que se reduzcan algunos de los aranceles sectoriales que ha impuesto Trump y que la revisión del pacto de libre comercio se complete con éxito, sostuvo.

En septiembre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se comprometieron a profundizar los lazos entre sus dos países, así como a fortalecer el pacto de libre comercio que comparten con Estados Unidos.

México y Canadá son el primer y segundo socio comercial de Estados Unidos, respectivamente, mientras que Estados Unidos es el socio comercial número uno de ambos. Y ambos países están luchando contra una serie de aranceles impuestos por el presidente estadounidense.

LeBlanc afirmó que, durante la misión comercial, las empresas canadienses han firmado 15 acuerdos de colaboración comercial con México y que habrá más conversaciones en los próximos días.

LeBlanc dijo también que se reunirá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en las próximas semanas para discutir la revisión del pacto de libre comercio, llamado CUSMA en Canadá, y añadió que, a medida que se acerquen las discusiones de revisión, no será difícil para Canadá encontrar un terreno común con Estados Unidos y México. (Reporte de Promit Mukherjee; editado por Lizbeth Díaz y Natalia Siniawski)