Canadá y Nueva Zelanda se citan en ‘semis’ de Mundial femenino de rugby

Canadá se clasificó a semifinales del Mundial femenino de rugby al aplastar a Australia 46-5, este sábado en Bristol (Reino Unido), y jugará contra Nueva Zelanda por un puesto en la final del próximo viernes.

Las canadienses, que dominaron su grupo con tres victorias cómodas, mantuvieron su inercia ante unas australianas sobrepasadas.

Pero las N.2 del mundo en la clasificación World Rugby se enfrentarán a un rival de un calibre muy diferente el viernes: las neozelandesas, vigentes doble campeonas del mundo, que se impusieron a Sudáfrica 46-17 horas antes este sábado.

La otra semifinal saldrá de los duelos Francia-Irlanda e Inglaterra-Escocia, que se disputan el domingo.

