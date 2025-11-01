Canadiense Auger-Aliassime derrota a Bublik en semifinales de Masters 1000 de París

El canadiense Felix Auger-Aliassime, décimo del mundo, se clasificó este sábado para la final del Masters 1000 de París al derrotar al kazajo Alexander Bublik por 7-6 (7/3), 6-4.

Antiguo sexto del ránking mundial, en 2022, el tenista de Montreal, de 25 años, llegó por segunda vez en su carrera a una final de Masters 1000.

El domingo tratará de conquistar un primer título en un torneo de esta categoría contra el vencedor del partido entre el italiano Jannik Sinner (2º) y el alemán Alexander Zverev (3º).

En la pista central de La Défense Arena, el partido comenzó igualado aunque FAA parecía más incisivo con 10 aces y el doble de winners que Bublik.

Este último cometió un error al servicio en el tie-break que le costó el primer set. El kazajo regresó muy nervioso al segundo set, hasta el punto de recibir una advertencia por romper en cuatro ocasiones su raqueta contra la pista.

Aunque Auger-Aliassime, ganador del ATP 250 en Bruselas hace dos semanas, pasó por un bajón que le llevó a verse 4-1 en contra, recuperó su garra y su servicio y ganó los cinco juegos siguientes para clasificarse a su quinta final de la temporada, de las que ganó tres.

"Es un placer. Todas las finales de Masters 1000 son un sueño, pero en París... un torneo con tanta historia e importantes campeones en el pasado", celebró Auger-Aliassime.

aco-dga/gk/iga/ma