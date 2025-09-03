Canadiense Auger-Aliassime supera a De Miñaur y alcanza las semifinales del Abierto de EEUU

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - El canadiense Felix Auger-Aliassime venció el miércoles en un emocionante partido al australiano Álex de Miñaur por 4-6, 7-6(7), 7-5 y 7-6(4) en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, dando un paso más en su renacimiento en el último gran torneo del año.

El preclasificado 25 ha tenido problemas de lesiones y bajas de confianza desde su irrupción en las semifinales del Abierto de Estados Unidos hace cuatro años, pero llevó su mejor nivel al estadio Arthur Ashe al conectar 22 aces y 51 tiros ganadores.

"Han sido un par de años difíciles, pero se siente genial estar de vuelta en semifinales", dijo Auger-Aliassime tras la victoria.

"Simplemente estuve muy nervioso hoy, todo el partido", agregó. "No fue bonito, pero a veces los partidos de Grand Slam son así".

La derrota fue un mazazo para De Miñaur, octavo preclasificado y que lleva seis participaciones en cuartos de final de Grand Slam sin llegar nunca a semifinales.

Auger-Aliassime se enfrentará en la instancia de los cuatro mejores al ganador del partido entre el defensor del título y número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y su compatriota Lorenzo Musetti. (Reporte de Amy Tennery en Nueva York Editado en español por Javier Leira)