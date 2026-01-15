Canadiense Carney celebra la mejora de los lazos con China y el liderazgo de Xi

Por Maria Cheng

PEKÍN, 15 ene (Reuters) -

El primer ministro canadiense, Mark Carney, elogió el jueves la mejora de los lazos de su país con China, así como el liderazgo del presidente Xi Jinping, declarando que sus naciones están trazando un nuevo rumbo de cooperación en un momento de división y desorden mundial.

La visita de cuatro días a China es la primera de un primer ministro canadiense desde 2017, tras la positiva reunión de Carney con Xi en Corea del Sur en octubre. Ambos tienen previsto reunirse de nuevo el viernes.

"Nos alienta el liderazgo del presidente Xi Jinping y la velocidad con la que ha progresado nuestra relación", dijo Carney al máximo legislador chino, Zhao Leji, en una reunión en Pekín.

"Sienta las bases para estas importantes discusiones sobre una amplia gama de asuntos en los que podemos ser socios estratégicos, desde la energía a la agricultura, pasando por los lazos entre los pueblos, el multilateralismo o las cuestiones sobre seguridad", agregó.

El optimismo de Carney se produce tras meses de intensos contactos entre ambos países para recalibrar unos lazos que se deterioraron bajo el mandato del anterior primer ministro, Justin Trudeau.

Los esfuerzos también han sido alimentados por un impulso para diversificar los mercados de exportación después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso aranceles a Canadá el año pasado y sugirió que podría convertirse en el estado 51 de su país.

"Nuestros equipos han trabajado duro, abordando irritantes comerciales y creando plataformas para nuevas oportunidades", dijo Carney al primer ministro Li Qiang en una reunión separada. "Creo que juntos estamos devolviendo esta relación hacia donde debería estar".

En una hoja de ruta comercial y económica firmada el jueves, ambas partes se comprometieron a "mantener abiertos los canales de comunicación" para resolver las cuestiones relativas al comercio de productos agrícolas.

(Reporte adicional de Joe Cash en Pekín; escrito por Ryan Woo; editado en español por Carlos Serrano)