Canadiense Carney no descarta envío de tropas de mantenimiento de la paz a Ucrania

Por Max Hunder

KIEV, 24 ago (Reuters) - El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que respalda los llamados de Kiev para que se ofrezcan sólidas garantías de seguridad como parte de cualquier acuerdo de paz, y afirmó que Canadá no descarta el envío de tropas en ese marco.

Tres años y medio después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está liderando los esfuerzos de paz y Ucrania está trabajando con sus aliados europeos para redactar posibles marcos de garantías de seguridad de posguerra para Kiev, a los que Trump también se ha mostrado abierto.

En su primera visita a Ucrania desde que asumió el cargo en marzo, Carney se unió a Zelenski en una ceremonia en el centro de Kiev para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania, a la que también asistió el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg.

"Todos estamos trabajando para asegurar que el final de esta guerra signifique la garantía de paz para Ucrania, para que ni la guerra ni la amenaza de guerra queden para que nuestros hijos las hereden", dijo Zelenski ante una multitud de dignatarios en la plaza Sofía de Kiev, con el telón de fondo de una catedral del siglo XI.

Zelenski ha manifestado su deseo de que las futuras garantías de seguridad en el marco de un posible acuerdo de paz sean lo más parecidas posible al Artículo 5 de la OTAN, que considera un ataque contra un estado miembro como un ataque contra todos.

Carney respaldó las peticiones de Ucrania de una posible participación internacional.

"A juicio de Canadá, no es realista que la única garantía de seguridad puedan ser las Fuerzas Armadas ucranianas, (...) que necesitan ser apuntaladas y reforzadas", declaró Carney en una rueda de prensa conjunta.

Los dos líderes también firmaron un acuerdo sobre coproducción de drones y Carney afirmó que Ucrania recibirá el mes que viene más de 1000 millones de dólares canadienses (US$723 millones) en ayuda militar de un paquete anunciado previamente.

Zelenski concedió a Kellogg una condecoración de Estado durante la ceremonia del domingo, diciéndole que "necesitamos la paz" al entregarle una medalla en un estuche de cuero.

Más tarde, Kellogg se reunió con la primera ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, quien afirmó que hablaron del acuerdo sobre minerales entre ambos países, así como de la cuestión de las garantías de seguridad.

Durante la rueda de prensa, Zelenski fue preguntado por un artículo publicado en The Wall Street Journal en el que se afirmó que el Pentágono lleva meses bloqueando discretamente el uso por parte de Ucrania del misil ATACMS, suministrado por Estados Unidos, para alcanzar objetivos en Rusia.

En respuesta, dijo que Kiev ha estado utilizando en fechas recientes sus propias armas de largo alcance de producción nacional para atacar objetivos dentro de Rusia, que no están autorizados por Washington.

Últimamente no hemos discutido esta cuestión con Estados Unidos", comentó.

Ucrania afirmó haber atacado durante la noche una refinería petrolera en la región rusa de Samara, así como una instalación de fraccionamiento de gas en Ust-Luga, un puerto ruso que es un nodo clave para la exportación de energía.

(US$1 = 1,3826 dólares canadienses)

(Escrito por Lidia Kelly en Melbourne; editado en español por Carlos Serrano)