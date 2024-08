Canadiense Charron gana plata en halterofilia; China gana su tercer oro luego de tres competencias

PARÍS (AP) — Maude Charron rompió en llanto con la medalla de plata que no tenía previsto que colgara de su cuello. Esas lágrimas fueron distintas a lo que sintió cuando ganó el oro en Tokio 2021.

La canadiense de 31 años estaba sobrecogida con el simple hecho de volver a unos Juegos Olímpicos —unos de verdad, con aficionados, no confinados a una burbuja. Así que su segundo lugar detrás de la china Luo Shifang en la competencia femenina de halterofilia de 59 kilogramos del jueves significó el signo de exclamación a una travesía que incluyó una lesión en la rodilla y perder más de 4,5 kilos (10 libras) para poder competir.

“La medalla es la cereza del pastel”, dijo la canadiense. “No vine por una medalla. No vine por un podio. Solo quería la experiencia de unos Juegos Olímpicos que no tuve en Tokio. Tuve el resultado perfecto en Tokio. Ahora sólo quería la experiencia”.

Charron fue víctima del hecho de que se eliminaron dos categorías en el nuevo ciclo olímpico, una de ellas la de los 64 kilogramos en la que se coronó hace tres años. Eligió bajar de peso en lugar de subirlo.

Al principio, ella y su grupo de apoyo no sabían qué alimentos limitar y en cuales concentrarse, pero esta semana pudo comer y se sintió lo suficientemente confiada para terminar en el podio. Antes de recibir su medalla de plata, abrazó a la ganadora del bronce, la taiwanesa Kuo Hsing-chun y levantó le levantó los brazos.

Esta vez recibió aplausos y no una medalla en un recinto vacío.

“Terminó bien, pero me preguntaba ‘¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi sistema de apoyo?'”, declaró. “Así que me sentía feliz, pero también —no lo lamento— un poco resentida tal vez de que yo hice todo esto, es grandioso, pero estoy sola. Me sentí sola. Aquí me sentí muy arropada”.

Luo, de 23 años, le dio a China su tercer oro luego de las primeras tres competencias de halterofilia en la justa parisina.

“Me sentí súper, súper nerviosa, pero una vez que subí a la tarima, no le di mucha importancia y lo logré”, declaró Luo. “Al momento de levantar, sólo pensaba en mi país”.

Su país sigue siendo una potencia en la disciplina. Li Fabin se colgó el oro en los 61 kg masculinos y Hou Zhihuib ganó la categoría femenina en los 49 kilogramos.

