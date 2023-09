El gigante canadiense de los ductos para carburante Enbridge comprará tres empresas de servicios públicos a la estadounidense Dominion Energy, en el marco de un acuerdo sellado el martes por 14.000 millones de dólares que la convierte en el mayor proveedor de gas natural de América del Norte.

Enbridge, que controla la mayor red de oleoductos del mundo, señaló que duplicaría sus actividades de distribución de gas gracias a estas adquisiciones.

La firma calificó el acuerdo como una "oportunidad única".

"Hoy y a largo plazo, el gas natural será esencial para alcanzar los objetivos de seguridad energética", declaró el presidente de Enbridge, Greg Ebel, en un comunicado.

La empresa canadiense se quedará así con East Ohio Gas, Questar Gas Co y Public Service Co of North Carolina por 9.400 millones de dólares en efectivo, y 4.600 millones corresponderán al pasivo de estas compañías.

Estas tres empresas trabajan en Ohio, Utah, Wyoming y Carolina del Norte.

