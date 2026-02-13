Canadiense Mboko llega a final en Doha y se asegura ser Top-10 con 19 años

La tenista canadiense Victoria Mboko se aseguró ingresar por primera vez en el Top-10 del mundo a sus 19 años, después de clasificarse este viernes a la final del WTA 1000 de Doha.

Tras darse a conocer con su sorprendente victoria en el WTA 1000 de Montreal en el verano boreal de 2025, la actual 13ª del mundo se impuso este viernes 6-3, 6-2 a la letona Jelena Ostapenko (24ª), finalista del torneo catarí de 2016 y 2025.

Nacida en Estados Unidos pero criada en Toronto junto a sus padres, que huyeron de la República Democrática del Congo en 1999, Mboko se enfrentará el sábado por el título con la ganadora del duelo entre la griega Maria Sakkari (52ª) y la checa Karolina Muchova (19ª).

Sakkari llega con fuerza a semifinales tras eliminar a la N.2 del mundo, Iga Swiatek.

Luego de batir a otra prometedora jugadora, la rusa Mirra Andreeva, en octavos de final, y después a la reciente campeona del Abierto de Australia, Elena Rybakina (3ª), en cuartos, la canadiense logró por vez primera eliminar a dos jugadoras del Top-10 en un mismo torneo.

Mboko ha superado las cuatro semifinales que ha disputado en el circuito WTA. El sábado tratará de ganar su tercer título tras Montreal y el WTA 250 de Hong Kong a comienzos de noviembre.