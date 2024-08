canadiense mcintosh gana oro en 200 mts mariposa femeninos, su segundo título en parís

(Actualiza con detalles, citas , más oros)

Por Ian Ransom

PARÍS, 1 ago (Reuters) - Summer McIntosh se colgó el jueves su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París al imponerse en la final femenina de los 200 metros mariposa.

La joven de 17 años tocó la pared en un tiempo de 2:03,03 minutos, récord olímpico, en el estadio de La Defense, 0,81 segundos delante de la estadounidense Regan Smith, medalla de plata. La china Zhang Yufei se hizo con el bronce.

Esta fue la tercera medalla de McIntosh en París, después de haber ganado el oro en los 400 metros libres individuales y la de plata en los 400 metros libres.

La victoria en mariposa también convirtió a McIntosh en la primera nadadora canadiense en conseguir varios oros olímpicos.

Fue la segunda vez consecutiva que McIntosh nadaba de forma magistral, liderando la prueba desde el principio, luchando contra Zhang en los primeros 100 metros y después resistiendo el desafío de Smith cuando la amenaza de la nadadora china se desvaneció.

La primera final de la noche llegó con una mezcla de emoción y escepticismo, ya que el equipo chino de natación y su "reina de la mariposa" Zhang estaban de nuevo bajo la lupa del dopaje.

La polémica por dopaje ha seguido a China hasta París después de que el New York Times y la cadena alemana ARD informaran en abril que 23 nadadores habían dado positivo por un medicamento prohibido para el corazón, pero se les permitió nadar en los Juegos de Tokio.

Zhang fue una de las nadadoras mencionadas en el informe a las que se permitió competir en Tokio, donde ganó los 200 metros mariposa. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no ha identificado a ninguno de los nadadores.

China afirmó que los atletas habían sido víctimas de la contaminación procedente de la cocina de un hotel, y una revisión independiente respaldó la gestión del caso por parte de la Agencia Mundial Antidopaje.

En otra de las finales del día, Hubert Kos consiguió el primer oro de Hungría en natación en París, al imponerse en los 200 metros espalda masculinos, en una carrera en la que el griego Apostolos Christou se hizo con la plata y el suizo Roman Mityukov con el bronce.

El campeón del mundo de 2023 remontó para cerrar la prueba en 1:54,26 minutos.

Christou lideró la prueba durante los primeros 150 metros, y Kos se colocó segundo antes de la última vuelta, cuando aceleró para quedar primero.

"Seguí nadando y nadando, y me alegré de llegar primero a la pared", declaró el húngaro. "Hoy he seguido una estrategia de carrera diferente. Sabía que tenía que hacer algo así para ganar. En realidad no importa cómo llegué allí. La cuestión es que lo he conseguido y estoy muy contento".

En tanto, Kate Douglas se colgó el oro en los 200 metros pecho femeninos, desbancando a la defensora del título, Tatjana Smith, para dar al equipo de Estados Unidos su cuarta medalla de oro de la competición.

Douglass tocó la pared en 2:19,24 minutos, 0,36 segundos por delante de Smith, medalla de plata. Tes Schouten ganó el bronce para Países Bajos.

La victoria dio a Douglass su primer oro olímpico y la segunda medalla de la competición, tras su plata en los 4x100 metros libres.

(Información de Ian Ransom, reporte adicional de Rohith Nair. Editado en español por Javier Leira)

Reuters