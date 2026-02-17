Canadiense Sherritt suspenderá operaciones mineras en Cuba por escasez de combustible

17 feb (Reuters) - La empresa canadiense Sherritt International Corp anunció el martes que tiene ‌previsto detener las operaciones ‌en ⁠su mina de níquel y cobalto en Cuba debido a la escasez de combustible en la ​isla ⁠caribeña.

Sherritt, ⁠con sede en Toronto, dijo en un comunicado que ha reducido ​las operaciones de su empresa conjunta en Moa, Cuba, ‌y tiene previsto suspender todas las ​operaciones mineras en la zona ​durante la próxima semana.

La compañía afirmó que se le había notificado que los suministros de combustible previstos para Moa no se cumplirían y que se desconocía cuándo se reanudarían.

La empresa conjunta ​de Moa con la General Nickel Company SA de Cuba suministra níquel y ⁠cobalto a la refinería de Sherritt en Fort Saskatchewan, Alberta (Canadá), con una capacidad ‌de producción total de 38.200 toneladas al año.

La interrupción de las operaciones en la isla no afectará de forma inmediata a la refinería de Fort Saskatchewan, ya que dispone de existencias hasta mediados de abril.

Sherritt está estudiando opciones para mantener ‌las operaciones tanto en Moa como en Fort Saskatchewan.

Su participación de un ⁠tercio en la empresa energética cubana Energas SA no ‌se ve afectada, según la compañía. Energas suministra ⁠electricidad a partir de gas natural ⁠a la red eléctrica de Cuba, que alimenta a Moa.

El suministro de combustible a la isla se ha visto interrumpido desde que Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a ‌principios de enero. Venezuela ​era el principal proveedor de petróleo de la isla y, desde entonces, Washington ha amenazado con imponer aranceles a otros países que suministran combustible a Cuba. (Reporte de ‌Iñigo Alexander, edición en español de Raúl Cortés Fernández)