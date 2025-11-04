Canal de Panamá apuesta por tránsito de GLP para compensar desaceleración del comercio mundial en 2026
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
HOUSTON, 3 nov - El Canal de Panamá espera que el aumento en el tránsito de buques de gas licuado de petróleo (GLP) y de ciertos productos agrícolas le ayude a compensar el efecto de la reducción del comercio mundial el próximo año, dijo a LA NACION el lunes el administrador de la vía marítima, Ricaurte Vásquez.
Una de las vías marítimas más transitadas del mundo, el Canal de Panamá registró un aumento del 14% en sus ingresos, alcanzando los 5.700 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en septiembre, y experimentó un incremento del 19% en el tránsito, pero prevé una reducción en el total de toneladas de carga transportadas durante este año fiscal. (Reporte de Marianna Párraga; Editado por Diego Oré)
