Canal de Panamá dice operaciones siguen de forma normal tras fallo sobre puertos de CK Hutchison

CIUDAD DE PANAMÁ, 24 feb (Reuters) - El Canal de Panamá dijo el martes que sus operaciones continúan "de forma normal y segura", tras el fallo de la Suprema Corte del país centroamericano que declaró inconstitucional la concesión de dos puertos en uno y otro extremo de la vía interoceánica a CK Hutchison, con sede en Hong Kong

El gobierno panameño aprobó el lunes dos contratos por los que la filial de Maersk, APM Terminals Panamá, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo portuario de MSC, operarán temporalmente las terminales que les fueron retirados en enero a Panama Ports Company, subsidiaria de CK Hutchison

La decisión de entregar los contratos por hasta 18 meses para mantener la continuidad de los puertos se dio horas después de publicarse en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema contra Panama Ports Company (PPC), que había operado durante más de dos décadas las terminales de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico

"El Canal de Panamá manifiesta que las operaciones de la vía interoceánica continúan de forma normal y segura", dijeron los responsables de la vía en un comunicado. "Se mantienen comunicaciones con las entidades del gobierno central para las operaciones de los buques que arriben a dichas terminales portuarias"

Más temprano el martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que Pekín salvaguardará resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas pertinentes de la cancelación oficial de los contratos portuarios de CK Hutchison

El conglomerado hongkonés, que ha iniciado un arbitraje internacional contra Panamá por el caso, declaró que las autoridades panameñas habían amenazado a sus empleados con un proceso penal si desobedecían las órdenes de abandonar dos puertos estratégicos cerca del canal

