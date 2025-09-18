Canal de Panamá inicia proceso para elegir concesionario de gasoducto GLP

(Añade nueva información)

CIUDAD DE PANAMÁ, 18 sep (Reuters) - El Canal de Panamá ha iniciado un proceso competitivo para seleccionar a la empresa que construirá y operará un gasoducto bajo una concesión clave para transportar gas licuado de petróleo, informó su autoridad el jueves, tras mantener reuniones con las empresas interesadas.

Entre las compañías que se reunieron con autoridades del Canal están las energéticas Exxon Mobil, Energy Transfer, Phillips 66, Puma Energy, Shell, SK Energy y Vitol, así como las japonesas Itochu Corporation, Mitsubishi y Sumitomo Corporation, informó el canal en un comunicado.

El Canal dijo que el gasoducto tendrá una extensión de 76 kilómetros y tendrá una capacidad de transferencia de hasta 2,5 millones de barriles por día respaldado por terminales marítimas en el Atlántico y en el Pacífico.

Se estima que el concesionario quede seleccionado en el cuarto trimestre de 2026, añadió en el mismo documento. (Reporte de Elida Moreno en Ciudad de Panamá y Marianna Párraga en Houston; escrito por Adriana Barrera; editado por Raúl Cortés y Lizbeth Díaz)