Canal de Panamá lanza programa a largo plazo para que clientes aseguren espacios desde noviembre: comunicado

El Canal de Panamá lanzó el lunes su programa a largo plazo para que sus clientes aseguren espacios de paso el próximo año, con reservas a partir de noviembre, dijo en un aviso.

Las empresas interesadas en el primer ciclo de franjas horarias para buques portacontenedores, gaseros y otros, que cubrirá tránsitos desde enero hasta principios de julio, deben presentar ofertas el 28 de octubre. Otro ciclo de seis meses estará disponible más adelante.

Este mecanismo, puesto en marcha el año pasado para reducir los tiempos de espera para pasar por la vía fluvial, dispondrá de tres franjas horarias diarias. (Reporte de Marianna Párraga)