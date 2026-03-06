Canal de Panamá registra aumento del 2,8% en tránsito hasta enero, pese a tensiones

CIUDAD DE PANAMÁ, 6 mar - El Canal de Panamá, la segunda vía interoceánica más transitada del mundo, registró un aumento del 2,8% en el tránsito de buques durante los primeros cuatro meses hasta enero del año fiscal que inició en octubre, según un análisis elaborado por su autoridad enviado a Reuters el viernes.

La mayor parte del aumento del tránsito se registró en tanqueros que transportan productos energéticos, como gas natural licuado (GNL), así como en buques que llevan carga seca a granel y vehículos, según el informe.

"Los buques tanque aumentaron un 11,2% impulsados por el aumento de los envíos desde Estados Unidos debido a la mayor demanda de combustibles y metanol de Corea del Sur, México y Guatemala, como resultado de los acuerdos comerciales y las reducciones arancelarias", según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Analistas prevén un aumento en el tránsito de buques que transportan GNL estadounidense a través de Panamá para llegar a destinos en Asia si persisten los problemas en el Estrecho de Ormuz en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya está obligando a desviar buques.

"El Canal de Panamá opera de forma estable y confiable a pesar de la incertidumbre geopolítica, aumentando constantemente el número de tránsitos diarios y manteniendo niveles de servicio predecibles para nuestros clientes", afirmó.

La autoridad no proporcionó estadísticas específicas tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero afirmó que está monitoreando el comercio marítimo. (Reporte de Marianna Párraga y Elida Moreno. Editado por Adriana Barrera y Lizbeth Díaz)