Canal Panamá inicia contactos para desarrollar dos puertos en Atlántico y Pacífico

(Añade detalles, contexto)

27 oct (Reuters) - El Canal de Panamá inició el lunes un acercamiento con representantes de la industria marítima para identificar posibles interesados en el desarrollo de dos nuevas terminales portuarias dentro de su zona, en el océano Atlántico y en el Pacífico. El inicio del proceso, que prevé una inversión de US$2600 millones, se suma a la competencia anunciada en septiembre para escoger una empresa que construya y opere un ducto de gas licuado de petróleo bajo una concesión clave, con una inversión de entre US$4000 y US$8000 millones.

Entre las primeras empresas interesadas en el desarrollo de los puertos, en un proceso que según el Canal será similar al del gasoducto, están APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals–CMA, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix y Terminal Investment Limited.

También hubo representantes de MA CGM, ONE, Evergreen, Hapag Lloyd, HMM, Maersk Line, MSC, OOCL, COSCO, Yang Ming, Port of Houston y ZIM, detalló el Canal.

Primero, se llevará a cabo un estudio de mercado y de factibilidad de ambas terminales y posteriormente un plan general del proyecto, antes de iniciar el proceso especial de selección del concesionario, que se prevé concluya durante el cuarto trimestre de 2026.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández)