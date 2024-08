Canales de telegram rusos afirman que ucrania ha atacado la frontera rusa en la región de bélgorod

MOSCÚ, 27 ago (Reuters) - Varios canales de Telegram rusos con enlaces a los servicios de seguridad dijeron el martes que las fuerzas ucranianas habían atacado un puesto fronterizo en la región rusa de Bélgorod, al sur del país, aunque no hubo confirmación oficial inmediata de combates allí. Bélgorod limita con la región de Kursk, donde las tropas ucranianas se han apoderado de territorio ruso desde que protagonizaron una incursión relámpago el 6 de agosto. El canal de Telegram Mash dijo que alrededor de 500 soldados ucranianos habían atacado dos puestos de control rusos en Nejoteyevka y Shebekino, en la región de Bélgorod. Según Mash, hasta 200 soldados ucranianos con vehículos de combate de infantería intentaron cruzar la frontera por Nejoteyevka y fueron atacados por la artillería rusa. Además, unos 300 ucranianos atacaron el otro puesto de control de Shebekino. No hubo confirmación oficial de los informes y SHOT, otro canal de noticias de Telegram, dijo que las fuerzas ucranianas habían sido replegadas desde Nejoteyevka después de sufrir pérdidas. SHOT afirmó que no se habían producido enfrentamientos en Shebekino. "Nuestra situación sigue siendo difícil", dijo en un mensaje de Telegram el gobernador de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, aunque no hizo alusión a los enfrentamientos en la frontera. (Información de Reuters; redactado por Lucy Papachristou y Mark Trevelyan; editado por Andrew Osborn; editado en español por Javi West Larrañaga)

