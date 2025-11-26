Canales de TelevisaUnivision vuelven a YouTube TV con acuerdo que pone fin a dos meses de corte

26 nov (Reuters) - TelevisaUnivision dijo el miércoles que firmó un acuerdo de distribución de varios años con YouTube TV que restablece la transmisión de las redes de la compañía de medios de comunicación en español en el servicio de televisión de pago después de estar fuera del aire casi dos meses.

Los canales dejaron de transmitir en uno de los mayores servicios de televisión de pago de Estados Unidos el 30 de septiembre. Univision, propiedad de TelevisaUnivision, había dicho que YouTube TV planeaba aumentar en un 18% el precio para acceder al contenido de sus cadenas, en lo que llamó un "impuesto hispano".

La creciente popularidad de YouTube TV, junto con el músculo financiero de Alphabet, ha dado al servicio una ventaja en las recientes negociaciones con empresas de medios de comunicación como NBCUniversal, propiedad de Comcast, Paramount y Fox.

Según el nuevo acuerdo, YouTube TV ofrecerá Univision, UniMás, Galavisión y la cadena deportiva TUDN en su Base Plan y Spanish Plan. El acuerdo también incluye ViX, el servicio de streaming de la compañía, en los canales Primetime de YouTube.

TelevisaUnivision y Google no respondieron de inmediato a una solicitud para detallar los términos financieros del acuerdo.

A principios de mes, YouTube TV llegó a un arreglo para restablecer las cadenas propiedad de Disney tras una disputa sobre tarifas que dejó a millones de suscriptores sin acceso a la cobertura de la jornada electoral estadounidense y a importantes eventos deportivos en vivo.

TelevisaUnivision es una empresa conjunta del mayor grupo de televisión de México, Grupo Televisa, y la cadena estadounidense de habla hispana Univision. (Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; Edición de Vijay Kishore; Editado en español por Martín Vargas)