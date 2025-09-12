Canarias cifra en 4898 los menores migrantes bajo tutela y espera visibilizar la ruta atlántica ante los eurodiputados

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Canarias cifra aún en 4898 los menores migrantes no acompañados que están bajo tutela pese a que ya ha entrado en vigor la derivación en virtud de la reforma de la ley de extranjería y que el Supremo ha obligado al Estado a acoger a los solicitantes de asilo que están en el archipiélago. Con este contexto, Tenerife y Gran Canaria recibirán la próxima semana la visita de una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones encabezada por el presidente, Bogdan Rzonca, e integrada por Sandro Ruotolo, Sebastian Kruis, Crespo Díaz, Sandra Gómez López y Jorge Buxadé Villalba.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibirá a la delegación en la tarde de este lunes en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, donde subrayará la necesidad de que Europa reconozca y apoye la realidad singular de Canarias como frontera exterior de la UE. En este contexto, el presidente Clavijo ha adelantado la necesidad de que el reto migratorio que ha afrontado durante mucho tiempo en solitario Canarias "tenga visibilidad en las instituciones europeas".

Así, insistió en que "la presión migratoria que se vive en las islas no es un asunto local ni exclusivo del territorio, sino un reto europeo que exige soluciones conjuntas teniendo en cuenta, además, la condición de región ultraperiférica de Canarias". El jefe del Ejecutivo canario insistió en la importancia de "dar voz a los 4898 niños, niñas y jóvenes que permanecen en las islas" e incidió en que a pesar de los pasos que se han dado en el Estado "siguen siendo insuficientes".

Para Fernando Clavijo, "el mayor peso de su protección no puede recaer únicamente en Canarias, necesitamos recursos, apoyo jurídico y una implicación real de todos los Estados miembros de la Unión Europea". Durante su visita de dos días al archipiélago, los parlamentarios europeos recorrerán centros de acogida temporal, se reunirán con representantes de Frontex y de la Agencia de Asilo de la UE, con la comunidad educativa que trabaja en la integración de la infancia no acompañada y asociaciones vecinales, así como con autoridades judiciales, organizaciones como Cruz Roja y Salvamento Marítimo.