Canarias destina 4,2 millones de euros en asistencia a canarios residentes en Venezuela

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Canarias ha destinado un total de 4,2 millones de euros para la asistencia a los canarios residentes en Venezuela a través de prestaciones sanitarias y tarjetas de alimentos y medicamentos, tal y como recoge la resolución publicada por el Boletín Oficial de Canarias el pasado 18 de julio.

En concreto, el Gobierno regional, que ha contado con la colaboración, tras la suscripción del correspondiente convenio, de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, destina 1,5 millones de euros para prestación sanitaria; 1,8 millones de euros para tarjetas de alimentos y 858.000 euros para tarjetas de medicamentos, según ha detallado en una nota de prensa el director general de emigración, José Téllez.

En cuanto a los receptores, para la cobertura sanitaria se han podido beneficiar 1260 personas; de las tarjetas de medicamentos, 3533 beneficiarias, y de las tarjetas de alimentos, 5791 personas.

Especifican que esta cobertura sanitaria se ofrece en Venezuela a través de la Fundación España Salud, con quien se mantiene un convenio para llevarla a cabo a través de atención primaria, atención especializada, tratamiento oncológico e intervenciones quirúrgicas, así como medicamentos, según ha detallado el director general.

Por otra parte, la distribución de las tarjetas de alimentos y de medicamentos se realiza con una empresa especializada a través de tarjetas monedero en el que se les ingresa de manera mensual y bimensual, respectivamente, una cantidad durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

"Esta convocatoria no habría sido posible sin la colaboración de las entidades canarias en el exterior que pusieron a disposición del Gobierno de Canarias sus recursos para facilitar la recogida de solicitudes", ha reconocido Téllez.