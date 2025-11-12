Cancelaciones de vuelos en EE. UU. disminuyen al reducirse las ausencias en el tráfico aéreo

WASHINGTON, 12 nov (Reuters) - Las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos cayeron drásticamente durante el último día, al reducirse las ausencias en el control del tráfico aéreo, horas antes de que la Cámara de Representantes vote el miércoles un proyecto de ley para poner fin a la paralización del Gobierno federal.

Las aerolíneas de Estados Unidos han cancelado cerca de 900 vuelos el miércoles -la cifra más baja en seis días- en virtud de un requisito de la Administración Federal de Aviación de que cancelen el 6% de los vuelos en los 40 aeropuertos más concurridos para abordar problemas de seguridad.

Algunas aerolíneas dijeron a Reuters que creen que la FAA reducirá el recorte de vuelos previsto del 8% el jueves al 6%. Las ausencias del control del tráfico aéreo representaron solo el 1% de los retrasos del martes, frente al 5% de media antes del cierre, dijo la FAA.

(Reporte de David Shepardson. Editado en español por Javier Leira)